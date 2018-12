Tutti gli eventi del weekend dell’Immacolata a Busto Arsizio

In arrivo un fine settimana ricco di eventi per festeggiare il Natale a Busto. Tra mostre, concerti e spettacoli ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per immergersi nella magia del Natale.

Si parte, venerdì 7 dicembre, con il Concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Borsano, alle 21.00 presso il teatro Aurora, per poi proseguire con il Pop Xmas duo che dalle 16.30 del sabato pomeriggio animerà le vie del centro di Busto con le più belle canzoni del Natale, dedicate a grandi e piccini, a cura di Nuova Busto Musica.

Immancabile il tradizionale Concerto dell’Immacolata, che si terrà sabato 8 dicembre alle 17.30, presso il Santuario di Santa Maria di Piazza, con l’ensemble a plettro dei Mandolinisti Bustesi.

E per chi volesse riscoprire le vecchie tradizioni del Natale bustocco è d’obbligo una visita alla mostra “Ul dì Natal”, che verrà inaugurata sabato 8 alle ore 17.30, a il Palazzo Cicogna. La mostra, a cura delle associazioni del “Tavolo Identità” coordinate dall’assessorato alla Cultura, rimarrà allestita per tutto il mese, fino al 6 gennaio.

Rimanendo in tema, segnaliamo le “Domeniche ad Arte”, sempre a Palazzo Cicogna, a cura di Servizio Didattica Culturale a partire dalle ore 16.30 di domenica 9 dicembre. Quando l’arte incontra la botanica.

Si terrà il primo incontro del ciclo presso Palazzo Marliani Cicogna (Piazza V.Emanuele II). Con l’aiuto della guida, si andrà alla scoperta di piante e fiori raffigurati in alcune opere di Palazzo Marliani Cicogna in un affascinante viaggio tra pittura e mondo naturale. L’iniziativa è rivolta al pubblico degli adulti.

Ingresso libero e gratuito.

E per tutti gli appassionati di presepi sarà allestita anche quest’anno nel Battistero di San Giovanni la tradizionale “Mostra dei Presepi”, curata da Aias e Lions club Busto Arsizio Europa Cisalpino che ospiterà i presepi realizzati da scuole, associazioni e oratori del territorio. Come sempre, i visitatori potranno votare per il loro preferito.

Il ricco calendario di eventi di questo weekend di festa si chiude con altri due concerti benefici a tema natalizio: il Concerto di Natale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, in programma sabato 8 dicembre al Teatro Sociale alle 21.00, e per finire il concerto “Solamente Natale” al Teatro Sant’Anna, domenica 9, alle ore 20.45, con il maestro Marco D’Errico e il Corpo Musicale Santa Cecilia di Borsano, a cura di Associazione 55.