Il 2019 inizia al cinema tra cartoon e arte

Il primo gennaio è uscito al cinema Ralph spacca internet. Ora la vita scorre tranquilla nella sala giochi di Litwak, da quando Ralph ha la sua amica Vanellope, che gli è molto affezionata. A volte però il gioco le va un po’ stretto, perchè non

ha molti imprevisti. Un guasto al volante di Sugar Ray, per il quale pare non esistere un pezzo di ricambio, minaccia di lasciare senza casa nè lavoro Vanellope e gli altri corridori. E’ tempo di trovare una soluzione al di fuori della sala giochi: ecco quindi che per Ralph inizia una nuova avventura nell’universo di internet!

Willem Dafoe veste i panni di uno dei più grandi pittori in Van Gogh- sulla soglia dell’eternità, nelle nostre sale da giovedì 3 gennaio. Malato e depresso, Vincent decide di abbandonare la grigia Parigi per il sud della Francia, grazie anche all’aiuto finanziario dell’amorevole fratello Theo. Purtroppo la situazione rimane invariata e addirittura la nevrosi di Van Goh aumenta, finchè si renderà necessario un ricovero in una clinica psichiatrica.

Vice-L’uomo nell’ombra uscirà nei nostri cinema il 3 gennaio. Christian Bale interpreta Dick Cheney, di cui il filme segue la storia fin dagli anni 70, quando colleziona espulsioni dai college e denunce per rissa e guida in stato di ebbrezza. La fidanzata Lynne gli impone un ultimatum: o si rimette in carreggiata oppure tra loro è finita. Il resto è noto: i due si sono trasformati in una delle coppie più potenti degli USA, tanto da condurre le redini della politica durante l’amministrazione Bush.