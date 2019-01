Alle Cantine con le canzoni di Scarda e i film di Cortisonici

Appuntamento alle Cantine Coopuf per sabato sera (19 gennaio) con “Le Primarie di Cortisonici”, ovvero il concorso nel concorso. Una serata in cui verranno visionati e valutati in anteprima i cortometraggi che faranno poi parte del festival Cortisonici in programma nel mese di aprile.

L’ospite d’onore della serata sarà Scarda, già autore di alcuni brani della colonna sonora del film “Smetto quando voglio”, nonché vero e proprio astro nascente del cantautorato pop italiano. Uscito ad ottobre con il disco “Tormentone” (Bianca Dischi) è entrato nelle migliori classifiche spotify e ha iniziato trionfalmente un tour che, a suon di centinaia di paganti, lo sta portando a toccare tutti i club più importanti della Penisola.

Prima di Scarda, aprirà la serata la giovanissima cantautrice Girasole Olandese (all’anagrafe Michela Lelli) che armata di sola voce e chitarra presenterà, oltre ai suoi brani inediti, anche qualche cover in acustico. Si chiude la serata con il Dj- Set a cura di Dj Balera (aka Andrea Minidio) che delizierà il pubblico con una selezione di grandi successi della dance e del pop italiano ed internazionale, rigorosamente su vinile.

Ingresso gratuito alle proiezioni (ore 20.00, fino ad esaurimento posti a sedere) e 10€ consumazione compresa (dalle 21.00 in poi). Per maggiori info: info@madboys.it.