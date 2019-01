Centrodestra in cerca del candidato sindaco: Ceriani o Clerici?

Sembra ancora presto per le prossime elezioni amministrative, ma il mese di maggio non è poi così lontano. E mentre il centrosinistra cerca di trovare un’unità attraverso la costituzione di una lista unica, che poi proporrà un candidato sindaco, il maggior partito del centrodestra, la Lega Nord, che attualmente ha anche la maggioranza dei consiglieri in consiglio comunale, sta cercando il proprio candidato sindaco.

Molte le “voci”, perché non c’è alcuna ufficialità nelle seguenti supposizioni, indicano che il successore ideale sembra proprio essere l’attuale vicesindaco, Claudio Ceriani, da decenni braccio destro di Dario Galli, il sindaco eletto due anni fa e che ha scelto la carica di viceministro, portando di fatto la città di Tradate a nuove elezioni.

Ma la nomina di Ceriani non è poi così scontata: c’è anche Mario Clerici, da più di dieci anni presidente del Parco Pineta e attuale Presidente del Consiglio Comunale. Quest’ultimo è un personaggio sempre molto pacato e con esperienza amministrativa, che potrebbe essere preferito al vicesindaco uscente.

Nulla comunque è ancora stato deciso. Potrebbe spuntare anche qualche altro nome che surclassi i due già citati. Resta il fatto che le prossime elezioni si svolgeranno nel mese di maggio e le discussioni all’interno del partito, e della maggioranza di centrodestra, si fanno sempre più serrate.