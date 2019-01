Eclissi della politica e assenza dei cattolici, cento anni dopo Don Sturzo

I 100 anni dell’ “appello ai liberi e forti” di don Luigi Sturzo, il 18 gennaio 1919, divengono uno stimolo alla riflessione anche oggi.

Il Centro Culturale Tommaso Moro promuove in incontro pubblico sul tema sulla presenza dei cattolici italiani nella politica italia, consapevoli che l’anniversario è «occasione per ripensarne il percorso ed entrare con decisione e coraggio nelle pieghe dell’oggi».

«Abbiamo assistito – dicono presentando l’iniziativa – al tramonto di forme politiche usurate che, pur con incertezze ed errori, hanno saputo creare le condizioni per un benessere diffuso e per una significativa presenza popolare. Decenni di polemica anti-casta hanno poi portato alle macerie di oggi: dominano il risentimento di tutti contro tutti e la pretesa assolutizzante del proprio “particulare”. In tutto questo l’attuale afasia dei cattolici e certa ritirata intimistica possono essere viste come una diserzione rispetto alla vocazione ricevuta».

“L’eclissi della politica e l’assenza dei cattolici” è il primo appuntamento dell’anno proposto dal Centro Culturale gallaratese, che proporrà una conversazione con il filosofo Francesco Botturi, professore di Filosofia all’Università Cattolica di Milano.

L’appuntamento è per giovedì 17 gennaio 2019, alle 21, nell’Aula Magna Istituto Sacro Cuore, in via Bonomi 4 a Gallarate.