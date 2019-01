Franco Nembrini e la Divina Commedia, appuntamento a teatro

Il nuovo anno riparte con moltissimi appuntamenti organizzati dalla libreria Ubik di Varese. Si parte giovedì 10 gennaio, alle ore 21:00, presso il teatro Openjobmetis di Varese, Franco Nembrini presenterà la nuova edizione Mondadori della “Divina Commedia – Inferno”, con le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto. L’evento è organizzato da Centro Culturale Massimiliano Kolbe e da CDO Insubria.

Betty Colombo tornerà in libreria con “Le parole della memoria”, corso di lettura scenica in preparazione alla Giornata della Memoria. Letture di testi, poesie, testimonianze per ricordare la fine della Shoah. Quando? Sabato 12 gennaio, sabato 19 gennaio e domenica 27 gennaio, dalle 10:30 alle 13:00. Quota di partecipazione: 60 euro. Le iscrizioni sono aperte in libreria.

Sabato 12 gennaio, alle 17:00, ospiteremo lo scrittore Matteo Losa con in libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, edizione Mondadori. Condurrà l’incontro Daniela Tam Bai, volontaria dell’Associazione Giacomo Ascoli. Da un progetto di crowdfunding, nove fiabe che aiutano ad affrontare l’esperienza della malattia.

Da piccoli abbiamo imparato che il bene vince contro il male. Poi siamo diventati grandi e abbiamo scoperto che non è sempre così. La vita non fa sconti e sognare è la qualità dei coraggiosi. Eppure il lieto fine è possibile, anche quando il tuo antagonista è la malattia. “Piccole fiabe per grandi guerrieri” è un libro di fiabe contro il cancro, per raccontarlo disegnandone le emozioni attraverso la struttura della fiaba classica. Nove storie, per affrontarlo e possibilmente sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è proprio a questo che servono le fiabe, fin da quando siamo piccoli: esorcizzare e sconfiggere le paure, insegnandoci a conoscere la realtà. Dalla sorpresa al disgusto, dalla gioia alla rabbia, le emozioni entrano in gioco e si muovono nelle storie di personaggi sensibili, poetici e immaginati, a infondere coraggio anche quando non ne hai più: Petra con il suo scoglio, il giovincello con la schiena curva, il criceto pettirosso, il gigante e molti altri. Fiabe universali, da leggere a ogni età. Anche se non si è bambini, anche se non si è malati.