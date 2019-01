Krzysztof Urbański dirige l’Orchestra della Svizzera Italiana

Sostituzione d’eccellenza per l’ultimo importante appuntamento dell’Orchestra della Svizzera Italiana in Auditorio nel mese di gennaio

Giovedì 31 gennaio, alle 20.30 a Lugano all’Auditorio Stelio Molo RSI, Krzysztof Urbański (nella foto) direttore ospite conteso dalle maggiori compagini internazionali e direttore musicale dell’Indianapolis Symphony Orchestra, sostituisce Markus Poschner, impegnato per una prestigiosa produzione dei Bayreuther Festspiele ad Abu Dhabi.

Con l’estroso pianista italiano Andrea Bacchetti e l’OSI, il direttore polacco presenta un programma ispirato a capolavori del classicismo viennese di Mozart e Beethoven.

Dopo la poderosa ouverture Coriolano di Ludwig van Beethoven, il pianista genovese Andrea Bacchetti e Krzysztof Urbański eseguiranno con l’OSI il Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore KV 503 di Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto di grande interiorità espressiva che segna nella biografia mozartiana il distacco fra l’Autore e il pubblico viennese che disertò il concerto e la sottoscrizione quando Mozart lo presentò il 7 marzo 1787. Unica presenza di rilievo in quella melanconica occasione, quella del colto bibliotecario musicofilo della corte asburgica, il barone van Swieten, dedicatario anche della Prima sinfonia di Beethoven che chiude appropriatamente il programma del concerto all’Auditorio.

Il concerto sarà replicato lunedì 4 febbraio alle Serate Musicali, Milano Sala Verdi e martedì 5 febbraio al Teatro Grande di Brescia.

Il concerto del 31 gennaio 2019 sarà trasmesso in diretta radiofonica su RSI Rete Due e in videostreaming (rsi.ch/streaming).

La prevendita dei biglietti per OSI in Auditorio è effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (MA-DO 10-18), online su luganolac.ch e nei punti vendita Ticketcorner (Manor, Uffici postali). I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa serale dell’Auditorio dalle 19.00.

Informazioni: osi.swiss