Le gioeubie sono in piazza e i Giovani Padani mandano l’Europa nello spazio

Quest’anno i giovani della Lega metteranno al rogo il capitano Matteo Salvini, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, tutta Liberi e Uguali senza distinzioni, il commissario europeo Moscovici, Junker, Saviano e la Merkel.

Galleria fotografica Le Gioeubie del 2019 in piazza a Busto Arsizio 4 di 15

Il loro leader supremo, però, non è tra i cattivi ma viene rappresentato accanto ad un razzo che si porterà via l’Europa che tanto stanno combattendo, quella che rompe le scatole sui conti, che non collabora sulla gestione dei migranti.

La gioeubia più attesa in piazza Santa Maria, dunque, quest’anno non risparmia nessuno dopo le roventi polemiche dell’anno scorso quando fu dato alle fiamme il fantoccio di Laura Bodrini che, in risposta, venne a Busto per sfidare chi l’aveva messa al rogo.

Oltre a quella puramente politica dei leghisti, comunque, sono state posizionate in piazza quelle di altre associazioni come la Famiglia Bustocca che quest’anno l’ha dedicata ai 100 anni della Pro Patria mentre il bar per famiglie Manina Bella ne ha realizzata una dedicata alle famiglie che stanno attaccate a smartphone e tablet con l’augurio che figli e genitori tornino a guardarsi negli occhi e a giocare e parlare insieme. Il Magistero dei Bruscitti ne ha realizzata una a tema, manco a dirlo, polenta e bruscitti che mette d’accordo i due “gemelli diversi” Salvini e Di Maio. La gioeubia di Quelli del ’47 prende in giro la nuova piazza Vittorio Emanuele, orfana dei suoi “tri cü” (i tre deretani dei caduti rappresentati nel monumenti oggi in piazza Trento e Trieste). Infine non poteva mancare la gioeubia del Cai con la postazione per fare i selfie.

Appuntamento alle 19 in piazzale Einaudi, dunque, per il grande falò delle gioeubie e poi in piazza San Giovanni per un piatto di risotto con la luganega.