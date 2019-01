Le nevrosi tecnologiche in scena al teatro di via Dante

Sabato 19 gennaio alle ore 21.00 la piccola rassegna del Teatro della Corte si sposta sulle tavole del Teatro di via Dante di Castellanza, ospitata nella stagione teatrale 2018-2019 di CastellanzaInTeatro, organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Per chi ha voglia di passare una serata divertente, risate assicurate e molti spunti di riflessione, con lo spettacolo comico Like, Un monologo molto comico, un po’ cinico e un filo surreale, interpretato dal travolgente Stefano Santomauro – attore livornese allievo di Paolo Migone – che è anche autore insieme a Francesco Niccolini – il quale da anni scrive insieme a Marco Paolini e, tra gli altri, per Alessandro Benvenuti, Giuseppe Cederna, Arnoldo Foà e Angela Finocchiaro.

In Like Stefano Santomauro bombarda in modo implacabile le nostre nuove nevrosi tecnologiche, tra cellulari di ultima generazione, da cui dipendiamo in modo patologico e tecnologie che occupano in modo preoccupante il nostro quotidiano e che hanno cambiato alla radice i nostri rapporti interpersonali. Perché oggi comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace, la tecnologia ci ha cambiato la vita, anzi in alcuni casi l’ha proprio stravolta. Ma cosa ha voluto in cambio per tanto benessere? Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 400 volte nell’arco della giornata e stiamo con il cellulare in mano anche 6 ore al giorno.

Ecco che le nevrosi del nuovo millennio sono servite: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche.

Queste sono le nevrosi che fanno da spunto per le riflessioni a volte bizzarre che hanno stimolato Santomauro e Francesco Niccolini per realizzare questo monologo a tratti paradossale che non può non coinvolgere lo spettatore.

Grazie all’abilità narrativa di Santomauro e alla regia di Daniela Morozzi – nota al grande pubblico per il personaggio di Vittoria Guerra in Distretto di Polizia e per la sua attività di attrice e insegnante nella Lega Italiana Improvvisazione Teatrale – Like è uno spettacolo appassionante che non lascia indifferenti e durante il quale, per almeno un’ora, possiamo ignorare il telefonino.

Ingresso € 10,00.=. Biglietti in prevendita presso il Bar Fourteen, via Vittorio Veneto, 19 – Castellanza o presso la Biglietteria del Teatro di Via Dante.

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it.