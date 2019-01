Il Maga protagonista alla Biennale di Venezia

È Martina Conti, l’artista scelta per rappresentare San Marino, alla 58^ Esposizione d’Arte – Biennale di Venezia, in programma dall’11 maggio al 24 novembre 2019.

Martina Conti, originaria di San Marino, ma residente a Londra, è stata selezionata tra un gruppo di autori sammarinesi che hanno partecipato al bando, istituito dalla Galleria Nazionale San Marino. Il Padiglione San Marino sarà curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttore e conservatore senior del Museo MA*GA di Gallarate (VA).

Per l’appuntamento veneziano, Martina Conti realizzerà un lavoro inedito che sarà in seguito esposto nelle sale della Galleria Nazionale San Marino.

“La possibilità di curare il Progetto della Galleria Nazionale per il Padiglione San Marino – affermano Emma Zanella e Alessandro Castiglioni – è frutto di un più ampio accordo quadro tra le due istituzioni e dunque un’occasione per conferire uno slancio ancor più internazionale alle attività del museo MA*GA. Questa è inoltre l’occasione per sviluppare un’attività di ricerca e dare spazio all’opera di Martina Conti il cui lavoro, possiamo già dire, di natura performativa e partecipativa, si svilupperà in Biennale, alla Galleria Nazionale San Marino ma anche al Museo MA*GA”.

Martina Conti (1984) ha studiato a Londra Danza Contemporanea al Trinity Laban e Arti Performative alla Central Saint Martins. Tra le istituzioni che hanno esposto il suo lavoro si ricordano il Museo di Villa Croce, Genova; Viafarini, Milano; Spike Island, Bristol; Biennale de Mediterraneo, Skopje.