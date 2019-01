Roma e Spalato alle “Manara”, la Banco Bpm vuole due vittorie

Il Banco BPM Busto si “tuffa” da terza in classifica nel girone di ritorno del campionato di A1 maschile e per l’occasione attende la visita (sabato 19 gennaio, ore 18) della Roma Nuoto, ospite per l’occasione alle “Manara” di Busto Arsizio.

Un impegno sulla carta favorevole ai ragazzi di Marco Baldineti che all’andata non faticarono a espugnare il Foro Italico con ben 15 reti a segno, a suggellare quello che fu un ottimo momento per i Mastini di Busto Arsizio. I giallorossi, dopo aver messo un po’ di fieno in cascina nelle prime giornate, attraversano un periodo non semplice e arrivano da quattro sconfitte consecutive tra cui quella più grave contro il fanalino di coda Bogliasco, due turni fa.

La Sport Management arriverà all’appuntamento (arbitri: Alfi e Pascucci) in buone condizioni e soprattutto dopo una settimana finalmente “normale”, nel quale lo staff tecnico ha potuto lavorare con la rosa al completo. Buon per Baldineti e i suoi che, dopo il match con Roma, dovranno iniziare a pensare al delicato impegno interno di Len Champions League contro i croati dello Jadran Spalato. Gara, quella, di enorme importanza perché la formazione dalmata sono piuttosto attardati in classifica e – in Europa sarà la settima giornata – cercheranno punti per provare a risalire la china nella seconda parte del torneo.

«Sono soddisfatto perché, oltre ad allenarci bene, abbiamo fatto i test fisici: tutti i ragazzi sono risultati in ottima forma e con una situazione generale migliore rispetto agli ultimi rilevamenti» è l’opinione di Baldineti. «È stata una settimana molto proficua e la partita con la Roma è molto importante per continuare il buon momento in campionato. Allo stesso modo sarà pesante la gara contro lo Jadran, una squadra molto “rognosa”».