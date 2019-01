Rubano 50 euro di legna, arrestati in tre

Un 2019 iniziato malissimo per tre ladruncoli recidivi davvero poco furbi. Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri delle Stazioni di Nerviano e Busto Garolfo hanno tratto in arresto tre italiani per furto aggravato in concorso.

I tre, un 45enne, un 41enne ed un 24enne, tutti pregiudicati e di cui solo il primo residente in zona, sono stati bloccati dai militari, a bordo di un’auto carica di legname. I tre avevano appena rubato, da un autolavaggio di Parabiago, circa 200 kg di legna da ardere accatastata su dei bancali, per un valore di appena 50 euro circa.

Il gruppetto è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza per la notte e portato oggi, lunedì, davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.