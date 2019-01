Varese 2.0 si confronta col “partito dei sindaci” di Federico Pizzarotti

L’esponente più conosciuto di “Italia in comune” è il sindaco di Parma, l’ex M5s federico Pizzarotti, e ora il nuovo partito trova una vetrina varesina grazie a Varese 2.0, la lista che ha portato all’amministrazione comunale varesina il vicesindaco Daniele Zanzi.

L’evento che Varese 2.0 organizza sarà sabato 19 gennaio alle ore 15.30 presso la biblioteca di Casciago in Largo De Gasperi. Con questo appuntamento il civismo varesino di 2.0 guarda al futuro delle nuove esperienze che si stanno affacciando sulla scena politica ed amministrativa nazionale come “L’Italia in Comune”, il cosiddetto “partito dei sindaci”, il cui Presidente è proprio Federico Pizzarotti.

“Organizziamo questo incontro – spiega Daniele Zanzi – nella convinzione che solo la condivisione, il confronto e il fare rete potrà dare un futuro ed un ruolo emergente alle realtà civiche locali, nate su problemi concreti di una comunità”.

Alla serata interverranno Simonetta Fiaccadori, referente per la Lombardia di Italia In Comune e il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi.

Il vicesindaco Daniele Zanzi

Intanto la nuova formazione civica “Varese in Comune ha già un suo logo e una pagina Facebook.