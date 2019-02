Alla scoperta degli abissi con Fabio e Pamela

Il Gruppo speleologico CAI Varese racconta “Storie di viaggi in profondità” vi invita venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 21:15, presso Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 Varese per un’appassionante presentazione di Fabio Bollini e Pamela Romano su alcune delle recenti scoperte e frontiere esplorative:

– Abisso dei Giganti, Pian del Tivano (CO)

– Abisso W le Donne, Grigna (LC)

– Grotta Krubera, Abkhazia (Georgia)

In una sola serata ci lasceremo trasportare da loro negli abissi italiani, per sbucare poi in Georgia a oltre 2km di profondità.

Con l’occasione verrà presentato il “XXXVI° Corso di introduzione alla speleologia”, che si terrà a Varese dal 14 marzo al 18 aprile. Ingresso libero fino a capienza della sala, vi aspettiamo tutti,