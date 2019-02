Alle Cantine il concerto degli Esterina con Edda (ma non solo)

Il fine settimana alle Cantine Coopuf inizia questa sera, 8 febbraio, con “Supersonicmania”, la serata nata per omaggiare gli Oasis e la scena Britpop inglese: in scena The Monkey Weather, Ficstrip, Sirends e Dj Henry (inizio ore 21.00, iIngresso 7€ consumazione compresa. Per maggiori info: info@madboys.it ).

Sabato sera invece, Esterina feat Edda: il gruppo rock italiano attivo dal 2008 che sarà in scena con Edda, ex voce dei Rimo Tribale e da anni punto di riferimento della scena indipendente italiana. In apertura di serata Campi Elisi, band emergente della provincia di Varese (inizio ore 22.00 . Ingresso 10€ consumazione compresa . Per maggiori info: info@madboys.it info@tudemun.it).

Domenica sera, 10 febbraio, dalle 16 e per tutta la serata l’evento “Il Sud che balla” con Fujenti e stage di Pizzica .Una domenica dedicata alle danze del sud Italia (inizio ore 20.30 Ingresso 5€ +39 339 617 7718 , cantinecoopuf@gmail.com.