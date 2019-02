“Black out all’Ospedale” ma sono solo lavori di routine

La segnalazione è arrivata da un lettore e chiedeva spiegazioni su un probabile “black out” all’Ospedale di Cittiglio.

In realtà, si è trattato semplicemente di una breve interruzione dell’elettricità dovuta ad una manutenzione programmata di circa un’ora e mezza, dalle 14 .

Un’operazione che viene svolta, a rotazione, in tutte le strutture ospedaliere in modo organizzato e che non comporta disagi per gli operatori sanitari o per i pazienti: di fatto, tutte le attività continuano ad andare avanti senza nessun tipo di problema. Niente emergenza dunque, ma solo una “voce” arrivata in modo confuso alle orecchie di un nostro lettore e che, fortunatamente, si è rilevata errata.