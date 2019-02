Dalla Regione 75 mila euro per il Colombo Gianetti

“E’ sicuramente una buona notizia. Per concretizzare il progetto dell’impianto luci servivano 300 mila euro ora vedremo cosa fare con i fondi che ci sono stati destinati”.

Sono le parole dell’assessore dei Lavori pubblici Dario Lonardoni che commenta il finanziamento di 75 mila euro ottenuti da Regione Lombardia per lo stadio comunale Colombo Gianetti. Il Pirellone ha implementato con altri 2 milioni di euro da destinare a 27 progetti in tutte le province lombarde, il bando dello scorso dicembre di 8 milioni di euro assegnati a 68 comuni lombardi per la messa a norma dei centri sportivi sul territorio regionale. Due i progetti finanziati in provincia di Varese: 76 mila sono destinati al comune di Cugliate-Fabiasco per la riqualificazione di campi da calcio e da tennis oltre al miglioramento degli spazi negli spogliatoi, 75 mila sono stati assegnati al comune di Saronno per interventi sull’impianto sportivo di via Biffi.

La struttura è stata al centro di un intervento di riqualificazione che ha visto rinnovare la tribuna, la pista d’atletica e la facciata esterna. Sono ancora in corso i lavori per riqualificare degli spogliatoi ed è stato presentato il progetto per rinnovare l’impianto luci.

“Il nostro progetto era da 330 mila euro – conclude Lonardoni – adesso faremo delle valutazioni del caso per capire come utilizzarli al meglio e come realizzare un progetto che si sostenga economicamente con questi fondi”.