Diritti umani e fragilità: prima simulazione dell’esame di maturità

Giovanni Pascoli ed Elsa Morante, Armando Momigliano e Antonio Cassese, Giacomo Leopardi e Vittorino Andreoli.

Sono questi gli autori scelti dal Ministero dell’Istruzione per la prima simulazione della prova di Italiano della nuova maturità.

Il tema è stato affrontato questa mattina dagli studenti all’ultimo anno delle scuole superiori. Una prova contemporanea in tutta Italia per mettere gli studenti in condizioni di affrontare l’Esame di Stato rivisto e corretto dall’attuale ministro Bussetti.

Sette le alternative tra cui scegliere: due per la tipologia A ( Analisi e interpretazione del testo letterario), tre per la B ( Analisi e produzione di un testo argomentato e 2 per la tipologia C ( riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualita’)

Per la traccia letteraria i ragazzi avevano la scelta tra la poesia “Patria” di Pascoli e un passo tratto dal romanzo “La Storia” di Elsa Morante.

Il lavoro dello storico tra “interesse per il passato e piacere di scoprire cose nuove per l’umanità” secondo Arnaldo Momigliano era una delle tre tracce della prova B. Tra gli altri titoli: la tutela dei diritti umani , come grande conquista dell’uomo, secondo Antonio Cassese e l’evoluzione delle tecnologia, con parallelismo alla teoria darwiniana proposto dal professor Carlo Rubbia.

Per la tipologia C la scelta era tra Giacomo Leopardi con una riflessione sull’arte della felicità tratta dallo Zibaldone e una citazione di Vittorino Andreoli contenuta nel “L’uomo di vetro. La forza della fragilità” e dedicata alla fragilità.

La prossima simulazione di italiano avverrà il 26 marzo mentre il 28 febbraio i ragazzi saranno impegnati con la prova specifica di indirizzo.