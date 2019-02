Incidente ferroviario in Valle Leventina, morto un 40enne

Incidente ferroviario ad Airolo, è morto un 40enne.

Lo comunica la Polizia cantonale. Un treno Tilo circolava in direzione nord con a bordo cinque persone. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto al portale sud della galleria ferroviaria della vecchia linea del San Gottardo, ha investito due collaboratori FFS, che stavano effettuando dei controlli lungo i binari.

Si tratta di un 40enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate, e di un 39enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, che ha riportato serie ferite. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia dei trasporti, i pompieri delle Ferrovie federali svizzere (FFS) nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che dopo aver prestato le prime cure al 39enne lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. La linea rimarrà chiusa fino a nuovo ordine per consentire le operazioni di soccorso, di sgombero nonché i rilievi del caso. Da parte delle FFS sono stati predisposti dei bus sostitutivi che collegano Airolo a Erstfeld.