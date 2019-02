Liti e botte in famiglia: doppio intervento nella notte per la Polizia di Stato

Due interventi effettuati la scorsa notte dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, entrambi originati da conflitti di coppia, si sono conclusi con un arresto e una denuncia.

Il primo risale alle 22, quando la Pattuglia è accorsa in un’abitazione occupata da due ecuadoregni, poiché la donna lamentava di essere minacciata e picchiata dal compagno. Alla vista degli agenti l’uomo, evidentemente ubriaco, ha dapprima minacciato i poliziotti, “invitati” ad uscire dall’appartamento, per poi scagliarsi contro di loro con pugni, calci e gomitate, tanto che concluso l’intervento un agente è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per lievi lesioni.

Non pago, durante il tragitto dall’appartamento all’auto di servizio, il sudamericano è riuscito con dei calci prima ad infrangere la porta a vetri del condominio, e poi a danneggiare la portiera della Volante.

L’energumeno, un 27enne con precedenti per fatti analoghi, è stato arrestato e condotto in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sua posizione verrà valutata anche per verificare l’eventuale ricorrenza di maltrattamenti ai danni della compagna.

Il secondo intervento, circa due ore dopo, è avvenuto nell’abitazione di un’altra coppia impegnata in una violenta lite. Una delle due parti ha segnalato agli agenti che la compagna, un a 29enne sudamericana, nascondeva della droga: in effetti gli agenti hanno recuperato circa 35 grammi di hashish e marjiuana nascosti sotto ad un materasso. Droga il cui possesso è costato alla donna una denuncia per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.