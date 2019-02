“Nella rete”, spettacolo e incontro sul cyberbullismo

“Nella rete” è lo spettacolo teatrale sul cyberbullismo proposto da Teatro del Buratto e comune di Besozzo per sabato 23 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse. Alla serata interverrà anche la professoressa Elena Ferrara, già senatrice e promotrice della legge n.71 del 2017 contro il cyberbullismo.

Tre adolescenti, tre personalità, tre modi di vivere la stessa esperienza sono i protagonisti dello spettacolo. Nascosti dietro allo schermo, si aprono, si confidano, si sentono intoccabili e le loro storie si intrecciano tra cyberbullismo, sexting, social network e giochi. C’è chi è vittima a scuola e in internet diventa carnefice, chi ignora i pericoli della condivisione di parti intime di sé e chi perde intere nottate sul web.

L’interpretazione degli attori è incalzata dalla proiezione di un video di Carlo Maria Fusani creato ad hoc per sottolineare l’emotività dei protagonisti: Giulio, Elena e Francesca interpretati da Stefano Panzeri, Elisa Canfora e Ylenia Santo, diretti da Renata Coluccini alla regia.

Il Teatro Duse è in via Duse 12, a Besozzo.

Ingresso libero ma posti limitati.

Per info e prenotazioni 0332 770479.