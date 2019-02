Saul, l’artista di casa a Luino presenta il suo album

Si chiama Saul Bertoletti, in arte semplicemente Saul, l’artista che ha trovato casa a Luino e che sabato 9 febbraio presenterà il suo ultimo album allo storico negozio Musical Box di Besozzo. Dalle 17, il cantante presenterà i brani racchiusi nel progetto discografico nato circa un anno fa con la collaborazione di Sara Mainardi, seconda voce, e Guido Zanzi chitarrista e produttore.

Un album che vede numerose partecipazioni e che racchiude diversi momenti della sua vita tra sonorità folk e rock e dal titolo “In Between Things”. Di origine scozzese, Saul attualmente vive a Luino ma ha passato la sua adolescenza in una piccola città nel sud della Scozia, Dumfries, sul confine con l’Inghilterra, e la maggior parte della sua vita a Glasgow. Le sue prime influenze musicali sono il rock, l’hard rock e l’heavy metal che ascoltava da ragazzino. Ben presto respira la coinvolgente musica indie britannica degli anni ’90. La sua curiosità lo porta ad arricchire e ad approfondire le sue influenze musicali, portandolo anche a viaggiare spesso: si trasferisce infatti nel ‘93 a Edimburgo, per poi stabilirsi definitivamente a Glasgow fino al 2008. Una volta arrivato sul Lago Maggiore, Saul continua la sua ricerca musica e il fortunato incontro con il musicista varesino Guido Zanzi segna la nascita del suo nuovo progetto. L’appuntamento per ascoltare le sue canzoni dal vivo è per il 9 febbraio, ingresso libero e gratuito.