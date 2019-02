Fuori strada con l’auto, grave una donna

Una donna di 69 anni è finita in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale a Morazzone.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 10.30 in località Pagliate, sull’omonima via che attraversa un pianoro erboso sopra al paese. L’auto è finita fuori strada, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118: la donna è stata poi trasferita in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

(articolo aggiornato alle ore 12 di martedì 19 febbraio)