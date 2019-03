Convenzione Rifiuti Sesto, due classi di Comerio vincono il Bando di Arte Creativa

Bando di Arte Creativa della Convenzione Rifiuti Sesto riservato alle scuole primarie, vincono le classi quinte della scuola Pascoli di Comerio.

«Bravi alle classi 5^A e 5^B della scuola primaria Pascoli di Comune di Comerio oltre che per ciò che hanno messo in gara, anche e soprattutto per il “percorso pluriennale di crescita fortemente diretto verso una sensibilità spiccata alla consapevolezza dell’importanza della corretta gestione e minimizzazione dei rifiuti e degli sprechi. E alla sostenibilità ambientale in genere”», si legge nella nota pubblicata su Facebook dalla Convenzione Rifiuti Sesto. Il Comune di Comerio farà una cerimonia di premiazione.

«Però, cari bambini e care maestre/i, vogliamo precisare che TUTTI ma davvero TUTTI, avete partecipato con passione e realizzando lavori fantastici! I migliori e quelli maggiormente rappresentabili, almeno uno per plesso, verranno inclusi sul calendario di raccolta 2020…», continua la nota.

Queste le classi che hanno inviato i loro lavori:

– tutte le classi della Pascoli di Comerio

– alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ della Pascoli e 3^, 4^ e 5^ della Mazzini di Comune di Besozzo

– alle classi della Risorgimento di Comune Di Gavirate e della San Benedetto di frazione Voltorre

– alle classi 4^ e 5^ della Alighieri di Comune di Golasecca

– alle classi della Pedotti di Comune di Luvinate

– alle classi 1^, 3^, 4^, 5^ della Manzoni di Comune di Malgesso

– alle classi della Toti e della Merici, alle classi 1A e 1B, 2A e 2B, 3A, 4A e 4B della Ungaretti, alle classi 1^ e 4^ della Matteotti. Tutte di Città di Sesto Calende

– alle classi 2A e 2B, 4A e 4B, 5A della De Amicis, alle classi 1^, 3^ e 4^ della Medaglie d’Oro di Corgeno e alle classi 1^, 2A e 2B e 5^ della Wojtyla di Cimbro, tutte di Comune di Vergiate

IL VIDEO DELLE CLASSI 5^A E 5^B DELLA SCUOLA PASCOLI DI COMERIO