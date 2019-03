“Cosa fa l’Europa per me?”: una serata in Sala Gasparotto

Una serata per capire l’Europa e quali sono i vantaggi di far parte dell’unione.

La organizza per questa sera venerdì 29 marzo alle ore 21, il partito democratico di Cantello.

L’incontro, intitolato “Cosa fa l’Europa per me?” si terrà nella sala Gasparotto di via Gasparotto.

Partecipano l’europarlamentare Brando Benifei, Samuele Astuti consigliere regionale Pd della Lombardia e Pierluca Lino del Pd di Cantello.

Ingresso libero