Domenica 7 aprile torna la “Giornata del verde pulito”, iniziativa ecologica promossa dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere l’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la collaborazione di tutti. La giornata, a cui l’Amministrazione comunale aderisce ormai da qualche anno in collaborazione con Agesp, è dedicata alla pulizia di alcune vie della città, in particolare di viale dell’Industria (punto di ritrovo via delle Brughiere) e di via Chisimaio nel tratto sterrato (punto di ritrovo angolo via Chisimaio / viale Toscana).

Gli assessori all’Ambiente Alessandro Chiesa e al Verde Paola Magugliani invitano i cittadini a partecipare: «Ci piacerebbe vedere coinvolti tanti cittadini: si tratta di offrire alla comunità qualche ora di tempo e un pò di fatica per rendere più pulita la città, è un piccolo contributo che riteniamo significativo per far capire che insieme possiamo fare molto per il bene comune. E’anche un’attività educativa che dovrebbe far riflettere tutti sulla necessità di partecipare attivamente alla cura della città e dell’ambiente».

I volontari potranno scegliere in quale delle due zone intervenire: le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio Ecologia entro le ore 17.00 di mercoledì 3 aprile. I partecipanti dovranno indossare calzature adeguate e munirsi di guanti protettivi. Altri materiali saranno forniti ad inizio attività. Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 nel luogo scelto, le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle 13.00 circa. In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 14 aprile.

Per informazioni ed iscrizioni:

Ufficio Tutela Ambientale

Tel. 0331.390140

email: f.cattaneo@comune.bustoarsizio.va.it