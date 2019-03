La matematica è un’opinione? Non all’Istituto Galvaligi di Solbiate Arno

Dall’incontro con Giorgio Dendi nel novembre 2016 , campione mondiale di giochi matematici, al Comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno se n’è fatta di strada… Anche quest’anno la scuola arriva in finale alla selezione provinciale del 16 marzo che si è svolta a Gallarate presso il Liceo dei Tigli.

Ben cinque sono gli alunni “talentuosi” della Galvaligi che hanno superato le selezioni e che si presenteranno sabato 11 maggio a Milano alla gara nazionale.

Da diversi anni la Scuola Secondaria, infatti, investe risorse ed energie nel campo matematico proponendo nel Piano Triennale dell’offerta formativa lezioni e attività mirate ad allenare i ragazzi che poi partecipano alle olimpiadi dei Giochi matematici organizzati dal Centro Pristem e dall’Università Bocconi di Milano.

Dopo alcuni incontri di allenamento nei giochi, anche per esercitare chi magari non aveva mai giocato con la matematica, si sono tenuti degli incontri pomeridiani con il prof. Nando Giromini e la sua collaboratrice Gonalba Clelia entrambi componenti del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano che hanno coinvolto i ragazzi facendoli giocare e svelando anche qualche trucco per riuscire con facilità a risolvere alcuni enigmi.

Quest’anno anche gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Fermi si sono buttati in “Mateitaly” (gara per gli alunni di quell’età). E ora si attende con trepidazione l’esito.