L’Elisir d’Amore fa scatenare i bambini, grande successo per Opera Domani

Cosa succederebbe se centinaia di bambini irrompessero alla Scala di Milano per assistere ad un’opera? Qualcosa di simile l’hanno vissuto quelli di Aslico (Associazione Lirica e concertistica) che hanno messo in scena al teatro Sociale una versione tutta particolare dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti.

Lo spettacolo, che è stato replicato tre volte in una sola giornata per un totale di 1500 alunni delle scuole elementari cittadine, ha visto la partecipazione diretta dei bambini che hanno intonato i cori, con tanto di orchestra e direttore munito di bacchetta che li ha diretti.

«È stato qualcosa di indescrivibile, sono stati bravissimi i bimbi e fantastica l’orchestra di professionisti che ha suonato dal vivo, per non parlare della compagnia di attori professionisti. Questo progetto è stato portato in tutta la Lombardia, a Roma, Napoli, in Oman e in Francia. Ora anche a Busto» – il commento dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Il progetto si chiama Opera Domani e mira a costruire il pubblico di domani attraverso una specifica azione educativa che parte dalla scuola e che coinvolge attivamente tutti i partecipanti.