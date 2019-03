L’impresa della storia, i dieci anni che hanno cambiato l’economia

Giovedì 28 marzo alle ore 18 e 30 nella sede di Confartigianato a Gallarate (via Milano) verrà presentato il libro “L’impresa della storia: il decennio 2008-2018 raccontato dalle piccole e medie imprese”.

In un volume il racconto dei dieci anni che hanno cambiato l’economia (2008-2018) rivissuti attraverso i cambiamenti, i sogni, la capacità e la resilienza delle piccole e medie imprese della provincia di Varese. Come siamo cambiati in questi anni? E come abbiamo fatto a resistere? Un viaggio nell’impresa possibile, che non si lascia spaventare dai cambiamenti.

A seguire, tavola rotonda per capire come affrontare i cambiamenti che verranno. Saranno presenti Davide Galli, presidente di Confartigianato Varese, Mauro Colombo, direttore generale di Confartigianato Varese e Federico Visconti, rettore dell’Università Carlo Cattaneo-Liuc di Castellanza. Conclusioni a cura di Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato Imprese