Da Mina a Patty Pravo, Carmen Et Les Papillons in scena alle Cantine

La Festa della Donna alle Cantine Coopuf è tutta dedicata alle grandi voci femminili della musica italiana. In scena, venerdì 8 marzo, tornano Carmen Et Les Papillons per una serata tra i grandi successi di Mina, Nada, Patty Pravo, Matia Bazar; canzoni d’amore da cantare, da ascoltare e da ballare.

La voce calda e suadente di Carmen e le note avvolgenti di Les Papillons rappresentano il fil rouge di performance uniche, sempre nuove, chic, kitch e con un pizzico di trasgressività.

Nati nel 2009 in occasione di un concerto da solista di Carmen, accompagnata unicamente dalla sua chitarra. Si uniscono a lei i tre musicisti che da allora la affiancheranno nelle performance artistico/musicali che non sono semplici concerti, sono veri e propri spettacoli caratterizzati da un’ atmosfera onirica, magica, retrò. Inizio ore 21.00, ingresso libero per le donne, 5€ con consumazione per gli uomini. Informazioni: info@madboys.it.