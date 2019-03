Se il percorso della visita guidata diventa un disegno

Dalla galleria al foglio: domenica 31 marzo, dalle ore 15 alle 17, il MA*GA aderisce a “Disegniamo l’arte 2019” e propone a bambini e ragazzi una speciale visita guidata “armati di quaderno e matite”, attraverso le sale espositive del museo per conoscere le nuove mostre in corso.

I partecipanti saranno invitati a disegnare man mano le opere presentate ricomponendo su un unico foglio un percorso figurato di quello che incontreranno quel giorno durante l’esplorazione del museo.

Attività adatta a bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati.

Costi: 5 euro a bambino (ridotto a 3 euro per i possessori di Abbonamento Musei); ingresso per adulti accompagnatori gratuito.

Per info e prenotazioni: didattica@museomaga.it.