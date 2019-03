Semafori “pericolanti” e alberi caduti, notte di lavoro per la ProCiv

Danni limitati, a Gallarate, per il forte vento che ha colpito tutta la provincia nella serata di lunedì.

La Protezione Civile cittadina è stata impegnata con sei volontari su due squadre.

L’intervento più impegnativo è stato quello in via Gorizia, asse tra Cedrate e Cassano sud, dove un albero caduto impediva il transito sulla strada. Le operazioni si sono prolungate anche per la difficoltà dei tecnici Enel a individuare la cabina elettrica di distribuzione (l’albero pericolante si appoggiava i cavi della corrente).

In via Buonarroti i volontari Pro Civ sono invece intervenuti per rimuovere le celate che delimitano un cantiere (fermo da tempo): cadute in strada, occupavano sia il marciapiedi sia una parte della corsia veicolare. In via Aleardi a Madonna in Campagna invece sono state rimosse alcune piante tagliate.

Ultimo intervento, curioso, quello in viale Milano, dove il vento aveva semi-sradicato la lanterna di un semaforo: l’impianto funzionava ancora e i volontari hanno sistemato alla bell’e meglio la lanterna (in attesa di sistemazione definitiva).

Per il resto non si segnalano danni rilevanti, come conferma l’assessore Sandro Rech, che coglie l’occasione per ringraziare i volontari che hanno lavorato nella notte.