Il team Ponti Cadrezzate Romeo festeggia le vittorie dei propri ragazzi

Domenica quasi irripetibile alla 2a tappa del Mini Cross Tour di ciclismo per giovanissimi che si è disputata a Ghislarengo in provincia di Vercelli. Successo organizzativo con un boom di partecipanti, oltre 170 al via, ma anche sportivo per il team “Ponti Cadrezzate Romeo” che ha ottenuto ben tre primi posti con i propri atleti.

A vincere le proprie prove sono stati Ivan Colombo (G5), Daniele Signorelli (G3) e la debuttante Stina Krause (G1F), categoria quest’ultima in cui la Ponti Cadrezzate ha ottenuto anche il terzo, il quarto e il quinto posto con Gruening, Provvedi e Morosini.

La squadra che opera tra varesotto e Piemonte ha anche ottenuto una serie di piazzamenti: Daniel Iorio è stato terzo nella G6, Nikolai Iorio 8° nella G4 mentre tanti bambini del team hanno ben figurato nelle categorie promozionali dimostrando grande entusiasmo e voglia di imparare.