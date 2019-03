Un anno fa il doppio “bang supersonico” nei cieli sopra il Varesotto

Esattamente un anno fa, l’intero Varesotto si è preso un bello spavento. Verso le 11,15 del 22 marzo, chi era a casa, al lavoro o a scuola ha sussultato per via di due tremendi boati provenienti… dal cielo.

“Centralini impazziti” tanto negli uffici delle forze dell’ordine quanto nella redazione di VareseNews, con le ipotesi più disparate: chi sosteneva che fosse saltato per aria un ristorante, chi un’azienda chimica, chi gridava all’attentato o a un incidente a Malpensa. Nulla di tutto questo, per fortuna, e soprattutto nulla di grave.

A causare il doppio botto furono infatti due caccia dell’Aeronautica Militare (di tipo Eurofighter) impegnati in una operazione di intercetto nei confronti di un aereo di linea che aveva perso i contatti radio con gli enti che regolano il traffico aereo. In casi come questi infatti, i velivoli militari intervengono per verificare eventuali problemi (dirottamenti, rischio di attentati) ma devono muoversi nel più breve tempo possibile; quel giorno i due caccia partirono dalla base di Istrana – provincia di Treviso – e per intercettare al più presto l’aereo di linea furono autorizzati ad accelerare a regime supersonico, causando così i boati, i cosiddetti bang supersonici.

In quel caso la spiegazione a quanto accaduto ci arrivò direttamente da fonti qualificate dell’Aeronautica e venne confermata da una nota ufficiale del Ministero della Difesa: «… i due velivoli militari hanno superato la barriera del suono; ancorché la quota fosse elevata, le condizioni meteorologiche di vento e temperature hanno amplificato la propagazione dell’onda d’urto rendendola particolarmente udibile al suolo».