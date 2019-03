Uyba – Alba Blaj: la finale di Cev Cup in diretta su VareseNews

Martedì 26 marzo può essere una data storica per il nostro sport: la Yamamay E-Work Busto Arsizio gioca in casa la finale di ritorno di Cev Cup (la seconda manifestazione per club in Europa per importanza) contro le rumene dell’Alba Blaj e può conquistare per la terza volta questo trofeo già vinto nel 2010 e nel 2012. All’andata (foto Cev.eu) Busto ha vinto in trasferta 3-0: per sollevare la coppa la Uyba dovrà vincere almeno due set. VareseNews racconterà la partita con una lunga diretta interattiva aperta fin dal lunedì con notizie, immagini, curiosità sul match. Dalle 20 circa di martedì, la cronaca azione per azione dell’intero match del PalaYamamay. I lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn e #uybaalba su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.