A 16 mesi dall’inizio, i lavori di via Lonate non sono ancora finiti

Ad un anno e 4 mesi di distanza i lavori in via Lonate non sono ancora terminati. Il cantiere è ormai giunto alla rotonda che incrocia via Amendola e la Sp 527, i marciapiedi sono stati realizzati, così come l’impianto di illuminazione, ma mancano ancora tutte le asfaltature e le rifiniture.

Solo il tratto fronte cimitero può dirsi completato con la posa delle alberature, delle piante rampicanti e dell’asfalto colorato che indica il passaggio per bici e pedoni. Ancora da completare anche il tratto di via XV Giugno e via Palestro.

L’impresa non ha approfittato di questo periodo prolungato di bel tempo per asfaltare il tratto di strada e non si capisce quando si potrà vedere il lavoro completato in ogni sua parte. I lavori dovevano essere conclusi entro la fine del 2018 e i commercianti della via hanno fatto già sentire diverse volte la loro voce, riuscendo anche ad ottenere uno sconto sulle tasse comunali.