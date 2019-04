Arrestato per spaccio un 23enne, confezionava la marijuana sottovuoto

Nella mattinata di lunedì 1 aprile la polizia ha arrestato un cittadino albanese di 23 anni, trovato con marijuana, hashish e una macchina per il sottovuoto con la quale confezionava la droga.

Si tratta di un giovane incensurato ed è in Italia con regolare visto turistico in corso di validità, S.S. le sue iniziali. E il suo arresto è arrivato al termine di un’attività investigativa cominciata alcuni giorni prima.

L’operazione degli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Varese è cominciata da alcune segnalazioni raccolte la settimana precedente, relative ad uno strano movimento di persone di origine albanese sospettate di far parte di un importante giro di spaccio di marijuana tra i comuni di Vedano Olona e Castiglione Olona.

L’unico indizio concreto in possesso degli agenti di polizia era che questi spacciatori solitamente si spostavano tra quei comuni a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata di colore grigio. Inoltre, si conosceva solo il parziale della targa immatricolata nel 2006.

L’indagine si è quindi focalizzata sui veicoli in transito sulla strada di collegamento tra le due città grazie alle telecamere poste in ingresso e in uscita a Vedano olona. Una strategia investigativa che è risultata vincente. È stata verificata ogni singola autovettura compatibile con le caratteristiche segnalate e così si è potuto restringere il campo su un veicolo che è stato individuato numerose volte al giorno mentre transitava sotto le telecamere.

È partito così l’appostamento che ha consentito agli agenti di intercettare l’auto una prima volta mentre si arrestava brevemente nei pressi di una palazzina a Castiglione olona. La mattina del 1 aprile, infine, sono stati poi definitivamente identificati i conducenti nei pressi di una villetta indipendente nel Comune di Vedano Olona, poi risultata essere la residenza di uno dei due.

Il nervosismo dimostrato dai due ragazzi durante il controllo ha avvalorato i sospetti poi confermati dal rinvenimento di un mazzo di chiavi nel borsellino del 23enne S.S.

Gli agenti hanno intuito che quelle chiavi potessero aprire un locale della palazzina di Castiglione Olona osservata nel precedente pedinamento e così è stato. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti gli effetti personali del 23enne e, soprattutto, la droga ben riposta nel bagno per un peso totale di circa 2 chili. Inoltre in casa è stata trovata appoggiata sul pianale della cucina una macchina per sacchetti termosaldati sottovuoto pronta all’uso, segno delle importanti quantità trattate. Il giovane è stato arrestato.