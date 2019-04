Due nomi in campo per le elezioni castronnesi

Il panorama politico in vista delle elezioni comunali di Castronno fa sempre di più perno attorno a due candidati in lizza per la successione a Luciano Grandi alla carica di sindaco: sono Giuseppe Gabri e Luca Vasoli.

Il primo sarà alla guida di una lista di centrodestra che aggrega la Lega, Forza Italia e una serie di candidature indipendenti. La lista si inserisce in continuità al progetto politico dell’amministrazione comunale uscente anche se destinato ad un importante rinnovamento: gli attuali sindaco e vicesindaco, ad esempio, non si ricandideranno.

Gabri ha una lunga esperienza tra i banchi del Consiglio comunale e in passato ha ricoperto anche la carica di vicesindaco. È amministratore di un’azienda di costruzioni.

Luca Vasoli, invece, porterà alle elezioni la squadra di “Progetto Comune”, che alle scorse elezioni presentò come candidata sindaco Giuliana Tadiello e che esprime tra i banchi dell’attuale minoranza in consiglio comunale la stessa Tadiello e Simone Bertoni.