Fervono i preparativi per la sacra rappresentazione della passione a Bizzozero

Purtroppo il meteo per domenica non promette nulla di buono, ma nonostante ciò i preparativi per la Sacra Rappresentazione di Bizzozero, continuano alacremente.

Il progetto prevede quella che in gergo tecnico viene chiamata una “drammatizzazione”, ovvero la messa in scena del racconto della Passione di Gesù, che dunque non viene letta, ma in qualche modo viene fatta rivivere attraverso l’intervento di numerosi figuranti; una messa in scena però non in un teatro o su un palco, ma itinerante attraverso diversi luoghi del centro storico di Bizzozero e dell’oratorio in particolare, dove verrano rievocate alcune delle scene più significative del racconto evangelico, accompagnate da alcuni brevi spunti di riflessione, quasi degli slogan, per rendere il tutto fruibile a qualunque tipo di spettatore, dal bambino al plurilaureato.

A promuovere e coordinare la macchina organizzativa che porterà alla realizzazione dell’impegnativo progetto è Vincenzo Attisano, che almeno per quest’anno è stato incaricato di seguire e coordinare le attività dell’oratorio della parrocchia dei SS MM Evasio e Stefano di Bizzozero.

Ed è proprio lui a raccontare di come all’iniziativa stiano collaborando circa 80 persone, che con mansioni diverse vi stanno comunque lavorando dallo scorso mese di febbraio. Un impegno non da poco, che la dice lunga sul livello di partecipazione che il progetto è riuscito a generare in molti bizzozeresi.

Lo scopo dell’iniziativa è principalmente «trasmettere un messaggio e degli stimoli – spiega Attisano – a coloro che assisteranno alla rappresentazione, ma anche coloro che nell’occasione collaborano a trasmettere questo messaggio con il loro lavoro, hanno un’opportunità particolare per approfondire i temi trattati, elaborandoli personalmente, in ciò aiutati da alcuni momenti di preparazione condotti da don Marco e don Davide per lo più incentrati sui vari ruoli dei personaggi coinvolti nella Passione e nella sacra rappresentazione interpretati dai bizzozeresi, riflessioni proposte accanto ai numerosi momenti delle prove o di lavoro vero e proprio».

Un evento che sicuramente entrerà negli annali della storia bizzozerese, a cui sarà possibile assistere gratuitamente domenica prossima, 14 aprile, a partire dalle 16 presso la piazza e l’oratorio di Bizzozero.

L’articolo integrale in Bizzozero.net