Gelato con 50 euro falsi, coppia denunciata

Lo scorso 16 aprile gli agenti delle Volanti di Varese hanno denunciato una donna di anni 38 ed un uomo di 31 per il reato di “spendita e detenzione di banconote false“.

Nel pomeriggio di ieri il titolare di una gelateria del centro segnalava, a una Volante di passaggio, che poco prima una coppia aveva acquistato un gelato con un banconota da 50 euro, rivelatasi falsa a seguito di un attento controllo.

Grazie ad una precisa descrizione dei due soggetti e ad un attenta perlustrazione del territorio, i poliziotti di quartiere sono riusciti ad individuare i due soggetti descritti dall’esercente.

Sottoposti a perquisizione, l’uomo veniva trovato in possesso di oltre 600 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e la donna in possesso di altre 800 euro.

Tra tutte le banconote veniva riconosciuta la falsità di quattro pezzi da 50 euro, che peraltro riportavano il medesimo numero seriale, coincidente con quello speso poco prima presso la gelateria.

Gli agenti procedevano quindi alle perquisizioni domiciliari dei due soggetti, in due Comuni della Provincia. Presso l’abitazione dell’uomo venivano trovati altri 900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, oltre che 2 grammi di marijuana; altri 17 grammi di marijuana erano contenuti in un barattolo, e la somma di 210 euro e 1.000 franchi svizzeri venivano rinvenuti presso l’abitazione della donna.

Inoltre, poiché dalle borse e dagli scontrini trovati in possesso dei due individui risultava che gli stessi, nel corso della giornata, avevano fatto acquisti in altri esercizi commerciali del centro, gli agenti hanno controllato anche altri esercizi commerciali, rinvenendo un’altra banconota da 50 euro falsa, avente il medesimo numero seriale.

Tutto il denaro, per un ammontare complessivo di 2.500 euro e 1.000 franchi svizzeri è stato sequestrato e i due soggetti venivano denunciati per la spendita e la detenzione in concorso di banconote false, reato che prevede la pena della reclusione da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di 8 anni.

I due, gravati da numerosi precedenti di polizia, venivano inoltre segnalati al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti, con conseguente sequestro amministrativo della sostanza rinvenuta all’interno delle loro abitazioni.