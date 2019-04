Incidente sulla Varesina, grave un ciclista

Questa mattina, domenica 14 aprile, poco dopo le 6 e 30 si è verificato un incidente sulla strada statale 233, la Varesina, tra un’auto e una bicicletta in direzione Varese. Ad avere la peggio è stato il ciclista che, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza dell’ospedale di Tradate e una dell’Sos di Mozzate. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Tradate.