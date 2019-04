La calligrafia è un’arte, da imparare

Un corso per imparare a scrivere bene. Anzi di più: perché la calligrafia è un’arte. Il corso è proposto da Crossroads Intrecci Culturali, quattro incontri con una lezione di prova il 4 maggio, alla libreria Ubik di Busto Arsizio.

L’insegnante sarà Chiara Grandino, che vanta un’esperienza decennale nella grafica e nella calligrafia. Il suo intento sarà quello di porre attenzione al dettaglio e all’eleganza grafica, alla meticolosità delle realizzazioni e al decoro della calligrafia. L’applicazione pratica è immediata: inviti, segnaposto, biglietti di auguri e tanto altro ancora.

Non è finita: Crossroads propone anche un corso di lettura espressiva, ci saranno cinque incontri – a Gallarate – con un workshop iniziale (e non propedeutico al corso (si può partecipare anche senza aver già aderito al corso). Da una parte ha lo scopo di introdurre gli argomenti degli incontri successivi, dall’altra far provare direttamente e apertamente la lettura espressiva sotto diverse forme.

L’insegnante è il qualificato Marco Mainini, in possesso di un curriculum professionale di tutto rispetto tra teatro, televisione e pubblicità: «Il corso di Lettura Espressiva si pone come obiettivo l’uso corretto della voce e la trasmissione delle emozioni da parte del lettore al pubblico. Il testo, qualunque esso sia, viene analizzato in ogni suo aspetto, dalla punteggiatura al significato che sta dietro alle parole scritte. Inoltre, il corso dà la possibilità di misurarsi tramite esercizi pratici, abbattendo il muro della timidezza».

I corsi avranno cadenza settimanale con durata di 90 minuti. Il costo di iscrizione è in promozione, come anche per le altre iniziative di Crossroads – Intrecci Culturali.

Per informazioni sul corso, sul luogo di svolgimento e sulle iscrizioni, contattare il numero 0331.792446 oppure scrivere a info@intrecciculturali.it.