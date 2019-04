Una lezione-concerto con Moreno Delsignore

Sabato 13 Aprile alle ore 17,00 per il quarto appuntamento di Primavera in Musica, Moreno Delsignore sarà ospite dell’Associazione Musicale Rossini per presentare una lezione-concerto dal titolo “Canto e Incanto d’Autore”.

Moreno Delsignore è docente di canto della sezione pop/rock dell’Associazione Musicale Rossini. E’ il primo artista italiano a registrare, pubblicare e distribuire un brano dei Queen “Innuendo”, fa parte della giuria di qualità del Festival Show 2019, suona al M.E.I: Faenza 2018, pubblica l’album “Risveglio” con l’etichetta VREC Music Label, realizza l’album “Il mondo a rovescio” con la band Eurasia. Con la band Scomunica ha al suo attivo 22 anni di carriera.

È interprete solista per La Storia del rock ed è tra i principali rappresentanti della storia del rock in Italia nel libro “Va Pensiero, 30 anni di rock e metal in Italia”. Suona ad “Hot Music” Sonoria in cartellone con The Cure, Jimmy Page e Robert Plant, Terence Trent D’Arby, Sheyl Croe e partecipa a “Telethon”. Ha avuto collaborazioni artistiche con Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Gianluca Grignani, Giuni Russo, Gatto Panceri, Mauro Pagano. E’arrangiatore, autore, speaker, Session man. Tiene seminari di tecnica vocale, fisiologia, canto armonico portando il singolo individuo ed il gruppo di lavoro ad un accrescimento delle proprie conoscenze e capacità. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili