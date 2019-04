“Mi fascia capire”: come e perché portare i bebè

Il Melograno di Gallarate propone un incontro informativo gratuito sul portare in fascia aperto a genitori e coppie in attesa, per parlare di contatto e scoprire perché e come portare. L’appuntamento con “Mi fascia capire” è per giovedì 18 Aprile alle ore 20.30 con l’operatrice Melograno Chiara Adamoli (consulente in via di certificazione).

Durante l’incontro mamme e papà già fatti, o in procinto di diventare tali, conosceranno fisiologia, benefici e modalità del portare, visionando diversi supporti per scoprire come usarli, quali scegliere in funzione delle proprie esigenze e delle diverse caratteristiche.

“Le esperienze vissute dal bambino in contatto con il corpo della madre costituiscono il suo primo e fondamentale mezzo di comunicazione, il suo primo linguaggio, la sua prima entrata in contatto con un altro essere umano, l’origine del contatto umano”, scriveva l’antropologo inglese Ashley Montagu.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta conferma della propria presenza scrivendo a melograno_gallarate@virgilio.it oppure 0331 701542.

La sede del Melograno che ospita l’incontro è in via Giusti 10, a Gallarate.