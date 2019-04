Il primo maggio nel verde delle Aree protette lombarde

Per la giornata di mercoledì 1 maggio, alcune aree protette lombarde organizzano delle iniziative per trascorrere qualche ora rilassandosi nel verde con tutta la famiglia.

Parco del Ticino

STORIE DI ALBERI

Dalle 15 alle 16:30 le guide propongono una semplice escursione naturalistica, adatta a tutti (bambini dai 5 anni in su), per imparare a conoscere le piante presenti nel bosco, andando al di là del semplice nome ma scoprendo tante curiosità legate alle singole specie.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a matteo_pessina@virgilio.it oppure 328 9099987

Ritrovo al Parco la Fagiana a Pontevecchio di Magenta.

Parco del Ticino

XXI FIERA AGRICOLA DI OLEGGIO

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 nella piazza di fronte al Teatro Comunale. Per l’occasione presso il Museo Civico, verrà allestita la mostra sulle marcite del Parco del Ticino.

Parco Nord Milano

TROPICAL EXPERIENCE

I visitatori potranno entrare in contatto con animali vivi (pesci “saltafango”, pesci arciere, pitone reale, serpente falso corallo, farfalle tropicali, tarantole, scorpioni, blatte soffianti del Madagascar…) contestualizzati all’interno degli ambienti naturali di appartenenza come i fiumi delle foreste tropicali sudamericane, le coste fangose, i mangrovieti, i laghi dell’Africa orientale e la barriera corallina.

Il percorso è arricchito dalla Realtà Aumentata che permette di vivere esperienze immersive e interattive. Le nuove tecnologie porteranno in mostra altri animali esotici come il pappagallo, il colibrì, il gorilla, l’anaconda, il giaguaro, animando e rendendo spettacolare il percorso espositivo.

Inoltre visori 360°, stampanti 3D, video didattici e l’applicazione mobile dedicata renderanno possibile l’interazione dei visitatori con i contenuti della mostra.

A disposizione anche laboratori hands-on grazie ai quali sperimentare in prima persona e approfondire il viaggio nei tropici.

La mostra è allestita a Cascina Centro Parco, a Sesto San Giovanni in via Clerici 150.

Ingresso intero a 6 euro, gratuito per bimbi sotto i 3 anni, ridotto a 4 euro per bambini tra i 3 e i 5 anni e over 65enni.

Parco Adda Nord

MARATONINA

Il Gruppo Runners di Morengo propone la 10° edizione della Maratonina, una corsa podistica non competitiva di 7, 14 o 20 Km immersi nella campagna della Bassa Bergamasca.

CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO

Apertura straordinaria con la nuova edizione del Mercatino dell’usato a base di svuota soffitti e hobbisti

Parco Oglio Nord e Adda Nord

GIORNATA DEI CASTELLI, PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI

Apertura straordinaria di Castelli e Palazzi nella campagna lombarda. Tra le 19 località visitabili ci sono: il Castello Silvestri di Calcio, il Castello – Villa Oldofredi di Calcio, il Museo Verticale di Treviglio, il Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda, il Castello Visconteo di Cassano d’Adda e il Borgo Storico di Caravaggio e molti altri.

Per maggiori informazioni su itinerari, costi, prenotazioni e orari contattare la segreteria organizzativa InfoPoint Pro Loco Martinengo al numero 0363 988336