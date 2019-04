Spaccio alla stazione delle Ferrovie Nord, un arresto

Si torna a parlare di spaccio alla stazione delle Ferrovie Nord. L’ultimo arresto è di ieri pomeriggio, lunedì, attorno alle 17,30. A finire in manette, per mano degli agenti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio, un cittadino marocchino residente a Busto Arsizio, già noto alle forze dell’ordine perchè più volte denunciato per vari reati.

Questa volta è stato pizzicato nell’area retrostante allo spazio dedicato ai passeggeri cove gli agenti lo hanno fermato per un controllo. L’uomo ha mostrato segni di nervosismo tali da convincere gli agenti ad approfondire la perquisizione e dal portafoglio sono spuntate alcune stecche di hashish confezionate per un peso complessivo di 13 grammi. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.