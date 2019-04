Street Food Parade Busto Arsizio

Dal 12 al 14 aprile, la Street Food Parade, la grande manifestazione legata al mondo del Cibo di Strada organizzata dall’Associazione Culturale LE OFFICINE approderà per il terzo anno consecutivo nello storico Museo del Tessile di Busto Arsizio, con ingresso gratuito da via Volta 6/8.

Decine di Food Truck selezionati tra oltre 400 ristoratori su ruote da ogni regione italiana si riuniranno per tre giorni nel grande parco antistante la facciata principale del Museo.

I visitatori potranno apprezzare una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck. Molte le conferme dalla scorsa edizione e altrettante le novità sul menù: dal gettonatissimo hamburger di chianina toscana, allo gnocco fritto, dalle bombette pugliesi al cuoppo di fritto misto di pesce, fino a specialità più internazionali rivisitate da truck 100% italiani come la picanha brasiliana. Con un occhio di riguardo a celiaci, vegetariani e vegani.

Anche per questa edizione non mancherà lo speciale Chef Contest che permetterà ai visitatori di assaggiare e votare il loro truck preferito.

La Street Food Parade si contraddistingue per essere un’iniziativa promotrice di buon cibo, cultura e musica. Tutti i giorni saranno presenti anche attività per i più piccoli come trucca bimbi e laboratori pomeridiani, concerti in acustico, spettacoli di artisti di strada e molto altro ancora.

Orari

Venerdì 12 aprile dalle 18.30 alle 24

Sabato 13 aprile dalle 18.30 alle 24.00

Domenica 14 aprile dalle 12 alle 24