Tutti i nomi: 4 aspiranti sindaco, 7 liste, 112 candidati

Tutto pronto a Tradate per le prossime elezioni amministrative che eleggeranno il nuovo sindaco della città. Le ultime elezioni si sono svolge nel 2017, poi il neoeletto leghista Dario Galli è stato costretto a dimettersi per aver accettato la carica di Viceministro allo sviluppo economico. Ora per questa nuova tornata elettorale, in programma il 26 maggio, ci sono in campo quattro schieramenti con altrettanti candidati.

Il centrodestra si presenta unito sostenendo il medico Giuseppe Bascialla. Nella coalizione vi sono Lega (lista di riferimento del candidato), Forza Italia e una nuova lista che raggruppa Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia. Il centrosinistra, composto da Partito Democratico e dalla lista civica Noi Abitiamo Tradate, appoggia l’indipendente Mauro Prestinoni.

A questi si aggiungono due liste civiche: Partecipare Sempre che appoggia l’ex sindaco Laura Cavalotti, e Innovazione Civica con il candidato sindaco Alfio Plebani.

Tutti i candidati sindaco sono quindi sostenuti, in totale, da 7 liste: 112 persone della città che si sono messe in gioco e che sono candidati al consiglio comunale che, per i prossimi 5 anni, governerà la città.