Vittoria siciliana nella Piccola Tre Valli Varesine

Va a un promettente corridore siciliano la 43a Piccola Tre Valli Varesine, gara della categoria Allievi disputata ieri – domenica 28 – sulle strade della Valceresio con partenza e arrivo a Bisuschio. Alfio Andrea Bruno, portacolori della Forno Pioppi – Team Toscano Giarre – si è presentato tutto solo sul traguardo (dopo 1h36′) grazie a un’azione di forza confezionata nel corso dell’ultimo dei sei giri in programma. (foto Emanuela Sartorio/Varesenews)

Bruno è infatti andato a riprendere gli attaccanti del momento, Vanni e Cetto, ha guadagnato un discreto margine rispetto a essi e poi lo ha difeso con autorità chiudendo la gara con 14″ di vantaggio sugli inseguitori: nella volata per il podio l’ha spuntata proprio Vanni (Sarnico) su Cetto (Veloce Borgo).

Lo sprint del gruppo principale, valido per la quarta piazza, è andato invece a Marco Andreaus (Veloce Borgo) davanti a Tebaldi (Giorgi) e Minoia (Sarnico). Decimo Simone Zanini del GS Prealpino, nipote dell’ex professionista Stefano e primo dei corridori varesini.

La Piccola Tre Valli era valida anche come prova del Giro della Provincia della categoria Allievi che ora vede in testa il milanese Dario Belletta (Busto Garolfo) e Manuel Oioli (Bustese Olonia): Belletta è anche in testa alla classifica per i “primo anno” mentre Oioli è leader degli scalatori. La gara della “Binda” è stata disputata da 106 corridori, 49 dei quali giunti al traguardo entro il tempo massimo.