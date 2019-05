«Siamo una comunità amica delle persone con demenza»

Gavirate ha nei giorni scorsi ottenuto il riconoscimento di “Working to become Dementia Friendly Community” da parte di Alzheimer Italia.

Questo è il frutto di una serie di iniziative di Progetto Rughe che, ancor prima della firma della Carta di Gavirate, messa a punto e pubblicizzata in occasione dell’Alzheimer Fest 2017, hanno posto al centro il tema della malattia di Alzheimer e delle demenze.

«Ora vorremmo confrontarci con le altre Comunità Amiche delle Persone con Demenza in Italia, in un momento dedicato agli addetti ai lavori, per discutere insieme buone pratiche, difficoltà, prospettive future, per crescere insieme e dare vita ad occasioni di riflessione e condivisione», dicono volontari di Progetto Rughe.

«Vi invitiamo quindi a condividere con noi la tavola rotonda prevista per venerdì 17 maggio 2019, dalle 18:00, presso la Sala Consiliare di Gavirate (VA) – Via De Ambrosis 11, nonché ad assistere alla presentazione dell’iniziativa che seguirà, nella stessa sala, alle 20:45.

Alla tavola parteciperanno le Autorità, Federazione Alzheimer Italia, Alzheimer Uniti Italia Onlus, altre Comunità Amiche della Demenza italiane, Marco Trabucchi – AIP e Alzheimer Fest, Michele Farina – Alzheimer Fest e Corriere della Sera e Francesca Morganti – Università di Bergamo», concludono i volontari.